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Скасування податкових пільг зачепило понад 54 000 бізнесів

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 12:46
Скасування податкових пільг зачепило понад 54 000 бізнесів - Фото
Фото: depositphotos.com

З набранням чинності норм закону №8401 з 1 серпня податкові пільги втратили 54 896 компаній. Про це повідомляє opendatabot.

Після скасування податкових пільг компанії та ФОПи автоматично переведені на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

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Після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді на пільгове оподаткування перейшло понад 185 000 компаній та 40 000 ФОПів.

Норми, що набули чинності з 1 серпня, включають:

- скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу з 1 серпня;
– скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій);
– часткове поновлення документальних перевірок – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;
– поновлення штрафів за порушення податкового законодавства та порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Водночас встановлюється зменшений розмір штрафних санкцій (25% та 50% вартості товару замість 100% та 150% відповідно) за незастосування РРО (до закінчення воєнного стану, але не довше 1 серпня 2025 року).

Повернення довоєнних податків – одне із зобов'язань України у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Читайте також: Люди, ставте РРО: власниця секс-шопів No Taboo про звинувачення у несплаті податків.

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Роман Бриль
податкиподаткові пільгиФОПискасування пільг
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