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Отмена налоговых льгот коснулась более 54 000 бизнесов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 12:46
Отмена налоговых льгот коснулась более 54 000 бизнесов - Фото
Фото: depositphotos.com

Со вступлением в силу норм закона №8401 с 1 августа налоговых льгот лишились 54 896 компаний. Об этом сообщает opendatabot. 

После отмены налоговых льгот компании и ФОПы автоматически переведены на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. 

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После начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда на льготное налогообложение перешло более 185 000 компаний и 40 000 ФОПов. 

Вступившие в действие с 1 августа нормы включают: 

- отмену специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;
- отмену права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);
- частичное возобновление документальных проверок – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;
- возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября. В то же время устанавливается уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года). 

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом. 

Читайте также: Люди, ставьте РРО: владелица секс-шопов No Taboo об обвинениях в неуплате налогов  

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Роман Брыль
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