"Є простір для маневру". Гетманцев про позицію МВФ щодо відновлення перевірок бізнесу

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики комітету Данило Гетманцев стверджує, що позиція Міжнародного валютного фонду "допускає маневр" у питанні відновлення перевірок бізнесу. Вони можуть залишитися частковими, а не тотальними, написав він у Telegram.

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"Не хочу забігати наперед, але певний маневр щодо часткового (а не повного, як пропонує Кабмін) відновлення перевірок є. Поглибимо консультації", – повідомив Гетманцев.

Щодо повернення довічного фінмоніторингу чиновників - "вибачте, колеги, – без варіантів".

"Треба приймати", – сказав голова фінкомітету.

Раніше Гетманцев казав, що повернення фінансового моніторингу політично значущих осіб є найскладнішим зі структурних маяків МВФ для України.

5 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу. Їх мали відновити з 1 жовтня.

Однак перевірки, заборонені на час воєнного стану, відновили частково - для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг. А Міжнародний валютний фонд вимагав повернення податкових перевірок, тому не зарахує "маяк", заявив перший заступник парламентського податкового комітету Ярослав Железняк.

Щодо закону про банки (очевидно, йдеться про законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656), то, за словами нардепа, МВФ "ідея повністю поділяється, є необхідність обговорити деталі до другого читання".