МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги: список
Міністерство фінансів у п'ятницю, 7 липня, опублікувало оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.
До кінця вересня:
→ мають набрати чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;
→ потрібно розробити концептуальну записку щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній;
До кінця жовтня:
→ Державна податкова служба та Державна митна служба мають розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів;
→ держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.
Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму (законопроєкт №8401) Україні дозволили відкласти на місяць – до 1 серпня.
Решта 13 вимог залишились без змін.
Ще п'ять маяків Україна вже виконала.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.
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