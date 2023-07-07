МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги: список

Міністерство фінансів у п'ятницю, 7 липня, опублікувало оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.

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До кінця вересня:

→ мають набрати чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;

→ потрібно розробити концептуальну записку щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній;

До кінця жовтня:

→ Державна податкова служба та Державна митна служба мають розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів;

→ держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.

Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму (законопроєкт №8401) Україні дозволили відкласти на місяць – до 1 серпня.

Решта 13 вимог залишились без змін.

Ще п'ять маяків Україна вже виконала.