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МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги: список

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 17:39
МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги: список - Фото
Фото: EPA

Міністерство фінансів у п'ятницю, 7 липня, опублікувало оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.

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До кінця вересня:

→ мають набрати чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;
→ потрібно розробити концептуальну записку щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній;

До кінця жовтня:

→ Державна податкова служба та Державна митна служба мають розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів;
→ держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.

Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму (законопроєкт №8401) Україні дозволили відкласти на місяць – до 1 серпня.

Решта 13 вимог залишились без змін.

Ще п'ять маяків Україна вже виконала.

Андрій Водяний
податкиМВФогтсуМінфінбюджетний кодексПрограма 5-7-9фінансова допомога
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