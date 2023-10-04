МВФ: Украина "в целом хорошо" выполняет требования для получения третьего транша
Международный валютный фонд (МВФ) в целом положительно оценивает подготовку Украины ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан на пресс-конференции в Киеве по итогам визита делегации фонда, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
"Наша основная оценка состоит в том, что программа в целом продолжает хорошо выполняться", — подтвердила Рамакришнан.
Она отметила, что ряд краткосрочных приоритетов, включая принятие бюджета и некоторые правительственные меры, находятся на стадии реализации.
Четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта этого года, а первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля.
Плановый график программы предусматривал выделение Украине после первого транша трех траншей по $873 млн в середине июня и октября этого года и в конце февраля следующего.
Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня.
После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.
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