UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ: Украина "в целом хорошо" выполняет требования для получения третьего транша

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 18:41
МВФ: Украина
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд (МВФ) в целом положительно оценивает подготовку Украины ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан на пресс-конференции в Киеве по итогам визита делегации фонда, сообщает агентство Интерфакс-Украина.  

"Наша основная оценка состоит в том, что программа в целом продолжает хорошо выполняться", — подтвердила Рамакришнан.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Она отметила, что ряд краткосрочных приоритетов, включая принятие бюджета и некоторые правительственные меры, находятся на стадии реализации.

Четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта этого года, а первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля. 

Плановый график программы предусматривал выделение Украине после первого транша трех траншей по $873 млн в середине июня и октября этого года и в конце февраля следующего. 

Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня.

После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.

Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Роман Брыль
МВФтраншEFF
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 