МВФ: Україна "загалом добре" виконує вимоги для отримання третього траншу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) загалом позитивно оцінює підготовку України до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Про це заявила заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан на пресконференції у Києві за підсумками візиту делегації фонду, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Наша основна оцінка полягає в тому, що програма загалом продовжує добре виконуватись", – підтвердила Рамакрішнан.

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Вона зазначила, що низка короткострокових пріоритетів, включно з ухваленням бюджету та деякими урядовими заходами, є на стадії реалізації.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш у $2,7 млрд виділено на початку квітня.

Плановий графік програми передбачав виділення Україні після першого траншу трьох траншів по $873 млн у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного.

Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив список вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати у найближчі 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.

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