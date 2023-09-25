МВФ і Україна готуються до третього траншу. Почалися технічні дискусії

Місія Міжнародного валютного фонду оголосила про початок технічних дискусій з представниками влади України у межах підготовки до виділення третього траншу за кредитною програмою. Про це повідомила пресслужба фонду в понеділок, 25 вересня.

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"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування", – йдеться в повідомленні фонду.

Другий транш від МВФ в розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.