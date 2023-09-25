RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

МВФ і Україна готуються до третього траншу. Почалися технічні дискусії

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 09:55
МВФ і Україна готуються до третього траншу. Почалися технічні дискусії - Фото
Фото: EPA

Місія Міжнародного валютного фонду оголосила про початок технічних дискусій з представниками влади України у межах підготовки до виділення третього траншу за кредитною програмою. Про це повідомила пресслужба фонду в понеділок, 25 вересня.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування", – йдеться в повідомленні фонду.

Другий транш від МВФ в розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.

Андрій Водяний
МВФМінфінфінансова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 