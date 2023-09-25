МВФ и Украина готовятся к третьему траншу. Начались технические дискуссии

Миссия Международного валютного фонда объявила о начале технических дискуссий с представителями властей Украины в рамках подготовки к выделению третьего транша по кредитной программе. Об этом сообщила пресс-служба фонда в понедельник, 25 сентября.

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"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашения МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирование", – говорится в сообщении фонда.



Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в размере $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.

После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.

Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.