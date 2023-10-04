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"Два ключові елементи". МВФ очікує законів про PEP і відновлення перевірок бізнесу

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04.10.2023, 19:49
Фото: EPA

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує протягом найближчих тижнів ухвалення Україною законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок бізнесу. Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

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"Я вважаю, що це два ключові елементи", – цитує Інтерфакс-Україна слова Грея на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації МВФ у рамках другого перегляду програми розширеного фінансування з Україною.

Грей додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування "5-7-9".

Глава місії МВФ зазначив, що важливим стало нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування чиновниками майна, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

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"Просто зараз, щодо структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики", – підсумував він.

Грей також повідомив, що всі кількісні цілі для другого перегляду програми, встановлені на кінець червня, Україна виконала, і це важлива відправна точка і важливе досягнення.

Напередодні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики комітету Данило Гетманцев казав, що позиція МВФ "допускає маневр" у питанні відновлення перевірок бізнесу. Вони можуть залишитися частковими, а не тотальними.

Щодо повернення довічного фінмоніторингу чиновників МВФ не допускає компромісів.

Віра Касіян
податкиМВФГевін Грейперевірки бізнесудовічний фінмоніторинг
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