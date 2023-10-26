Зеленський підписав євроінтеграційний закон про довічний фінмоніторинг чиновників

Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.

Крім того, ухвалення законопроєкту необхідне було для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).

Довічний статус PEP не означає, що колишніх чиновників будуть посилено перевіряти до кінця життя, обіцяв голова НБУ Андрій Пишний.

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Закон вимагає від банків застосовувати ризик-орієнтований підхід: якщо протягом року після звільнення чиновник не проводив підозрілих ризикових фінансових операцій і не становить ризику, властивого PEP, банки не зобов'язані поглиблено моніторити ділові відносини з ним (тобто встановлювати джерела статків та джерела коштів для операцій).

У випадку відмови в здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин банк повинен протягом п'яти днів письмово обґрунтувати своє рішення.

За зловживання жорстким фінансовим моніторингом банк можуть оштрафувати на 10 млн грн.