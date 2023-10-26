Зеленский подписал евроинтеграционный закон о пожизненном финмониторинге чиновников
Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.
Кроме того, принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).
Пожизненный статус PEP не означает, что бывших чиновников будут усиленно проверять до конца жизни, обещал глава НБУ Андрей Пышный.
Закон требует от банков применять риск-ориентированный подход: если в течение года после увольнения чиновник не проводил подозрительных рисковых финансовых операций и не составляет риска, свойственного PEP, банки не обязаны углубленно мониторить деловые отношения с ним (т.е. устанавливать источники состояния и источники средств для операций).
В случае отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений банк должен в течение пяти дней письменно обосновать свое решение.
За злоупотребление жестким финансовым мониторингом банк может быть оштрафован на 10 млн грн.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
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