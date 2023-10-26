Зеленский подписал евроинтеграционный закон о пожизненном финмониторинге чиновников

Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.

Кроме того, принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Пожизненный статус PEP не означает, что бывших чиновников будут усиленно проверять до конца жизни, обещал глава НБУ Андрей Пышный.

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Закон требует от банков применять риск-ориентированный подход: если в течение года после увольнения чиновник не проводил подозрительных рисковых финансовых операций и не составляет риска, свойственного PEP, банки не обязаны углубленно мониторить деловые отношения с ним (т.е. устанавливать источники состояния и источники средств для операций).

В случае отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений банк должен в течение пяти дней письменно обосновать свое решение.

За злоупотребление жестким финансовым мониторингом банк может быть оштрафован на 10 млн грн.