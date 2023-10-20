Голова НБУ: колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя

Голова Національного банку Андрій Пишний пообіцяв, що колишнім чиновникам і їхнім родинам, попри недавно ухвалений закон про PEP (політично значущих осіб), не загрожуватиме посилений фінмоніторинг до кінця життя.

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"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", – написав він у Facebook.

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Пишний сказав, що через рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.

ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).

Голова НБУ визнав, що деякі банки схильні до формального підходу в обслуговуванні PEP-ів, і пообіцяв жорстко з цим боротися.

Таким банкам загрожуватимуть штрафи в розмірі до 10 млн грн. "Можу запевнити: якщо будуть на те підстави – ми їх застосуємо. НБУ надалі не потерпить підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з PEP, це взагалі відмовити їм в обслуговуванні", – сказав Пишний.

Він додав, що банківська система повинна змінити ставлення до категорії PEP-ів, бо вимоги до них мають запобіжний, а не кримінальний характер.