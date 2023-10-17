Рада ввела довічний фінмоніторинг чиновників. Це була ключова вимога ЄС і МВФ

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Верховна Рада у вівторок, 17 жовтня, проголосувала у другому читанні та в цілому законопроєкт про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб. Його підтримали 276 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.

Крім того, ухвалення законопроєкту необхідне було для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

"Навіть було сигнальне голосування. Фраза: "Зелена кнопка – це наш шлях до Європейського Союзу" запамʼятається надовго", – написав Железняк.

ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше казав, що довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб є найскладнішим маяком МВФ.

Річ у тому, що законом статус PEP зберігатиметься після звільнення на все життя, тоді як раніше особа вважалася публічним діячем лише упродовж трьох років після звільнення з посади.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в коментарі LIGA.net пояснював, що окремі депутати, по суті, розглядали цю вимогу як голосування проти власних родин, тому законопроєкт просувається так складно.

"Перед цим банківська система знущалася з PEP. Це стосується не тільки теперішніх депутатів і міністрів, це стосується людей, які 30 років тому були нардепами чи міністрами. У 2020 році ухвалили цей закон, після чого практично всім членам родин банківська система просто відмовляла в обслуговуванні, закривала рахунки взагалі без пояснень", – сказав депутат.

За словами Арахамії, зараз Національний банк намагається впроваджувати ризикоорієнтований підхід до клієнтів, які є політично значущими особами, але виходить не дуже – недавно одному з депутатів Верховної Ради закрили рахунки, мотивуючи це тим, що він PEP.

ОНОВЛЕНО о 17:05. Міністерство фінансів повідомило, що закон вимагає від банків застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP-ів.

Якщо протягом року після звільнення чиновник не проводив підозрілих ризикових фінансових операцій і не становить ризику, властивий PEP, банки не зобов'язані поглиблено моніторити ділові відносин з ним (тобто, встановлювати джерела статків та джерела коштів для операцій).

У випадку відмови в здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин, банк повинен протягом п'яти днів письмово обґрунтувати своє рішення.

За зловживання жорстким фінансовим моніторингом банк можуть оштрафувати на 100 000 неоподаткованих мінімумів (1,7 млн грн).