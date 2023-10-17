Рада ввела пожизненный финмониторинг чиновников. Это было ключевое требование ЕС и МВФ

Верховная Рада во вторник, 17 октября, проголосовала во втором чтении и целом законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц. Его поддержали 276 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.

Кроме того, принятие законопроекта необходимо было для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Даже было сигнальное голосование. Фраза: "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", — написал Железняк.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ранее говорил, что пожизненный финансовый мониторинг политически значимых лиц является самым сложным маяком МВФ.

Дело в том, что законом статус PEP будет сохраняться после увольнения на всю жизнь, тогда как ранее лицо считалось публичным деятелем только в течение трех лет после ухода с должности.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии LIGA.net объяснял, что отдельные депутаты, по сути, рассматривали это требование как голосование против собственных семей, поэтому законопроект продвигается так сложно.

"Перед этим банковская система издевалась над PEP-ами. Это касается не только нынешних депутатов и министров, это касается людей, которые 30 лет назад были нардепами или министрами. В 2020 году приняли этот закон, после чего практически всем членам семей банковская система просто отказывала в обслуживании, закрывала счета вообще без объяснений", – сказал депутат.

По словам Арахамии, сейчас Национальный банк пытается внедрять риск-ориентированный подход к клиентам, которые являются политически значимыми лицами, но получается не очень – недавно одному из депутатов Верховной Рады закрыли счета, мотивируя это тем, что он PEP.