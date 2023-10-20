Глава НБУ: бывших чиновников не будут усиленно проверять до конца жизни
Глава Национального банка Андрей Пышный пообещал, что бывшим чиновникам и их семьям, несмотря на недавно принятый закон о PEP (политически значимых лицах), не будет угрожать усиленный финмониторинг до конца жизни.
"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", – написал он в Facebook.
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Пышный сказал, что через год после увольнения к экс-чиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.
СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).
Глава НБУ признал, что некоторые банки склонны к формальному подходу в обслуживании PEP-ов, и пообещал жестко с этим бороться.
Таким банкам будут угрожать штрафы в размере до 10 млн грн. "Могу заверить: если будут на то основания – мы их применим. НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с PEP – это вообще отказать им в обслуживании", – сказал Пышный.
Он добавил, что банковская система должна изменить отношение к категории PEP-ов, потому что требования к ним носят предупредительный, а не уголовный характер.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23. Одно из требований – пожизненный статус PEP.
- 17 октября 2023 года Верховная Рада выполнила этот маяк, приняв закон №9269-д
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