Налоговые проверки возвращаются: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый месяц назад закон об отмене моратория на налоговые проверки. Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.
Закон вступает в силу через день после публикации, хотя Рада голосовала за возобновление проверок уже с 1 декабря.
Возобновление проверок бизнеса – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце этого года.
В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.
В план-график проведения документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:
→ производители и продавцы подакцизной продукции;
→ игорный бизнес;
→ компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;
→ нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.
Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:
→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;
→ уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;
→ выплата зарплаты меньше средней по отрасли;
→ дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;
→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% от суммы годового дохода.
- В октябре Верховная Рада приняла второй законопроект, необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ – о пожизненном финмониторинге чиновников.