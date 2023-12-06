Налоговые проверки возвращаются: Зеленский подписал закон

Президент с задержкой, но подписал закон, который уже с декабря отменяет мораторий на налоговые проверки бизнеса

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Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый месяц назад закон об отмене моратория на налоговые проверки. Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

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Закон вступает в силу через день после публикации, хотя Рада голосовала за возобновление проверок уже с 1 декабря.

Возобновление проверок бизнеса – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце этого года.

В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.

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В план-график проведения документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:

→ производители и продавцы подакцизной продукции;

→ игорный бизнес;

→ компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;

→ нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:

→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;

→ уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;

→ выплата зарплаты меньше средней по отрасли;

→ дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;

→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% от суммы годового дохода.