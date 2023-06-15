Концерты Бейонсе повлияли на уровень инфляции в Швеции
В мае инфляция в Швеции оказалась выше прогнозов местного Центрального банка из-за концертов певицы Бейонсе. К такому выводу пришли аналитики банка Danske Bank, пишет Bloomberg.
По мнению аналитиков Danske Bank, реальный уровень инфляции был выше прогнозов из-за мирового тура Бейонсе. Американская певица дважды выступила на стадионе Friends Arena в Стокгольме. Концерты собрали более 80 000 зрителей, среди них было много иностранцев. Поэтому цены на билеты, проживание в гостиницах и еду в ресторанах увеличились.
Renaissance World Tour – девятый концертный тур американской певицы и автора песен Бейонсе. Он проходит в поддержку ее седьмого студийного альбома Renaissance и начался 10 мая на Friends Arena в Стокгольме. Это первый сольный тур после Formation World Tour в 2016 году.
"Я бы не стал обвинять Бейонсе в высокой инфляции, но ее концерты и высокий спрос на то, чтобы увидеть ее в Швеции, похоже, немного увеличили показатели", – сказал в комментарии BBC экономист Danske Bank Майкл Гран.
Danske Bank прогнозирует, что в июне инфляция замедлится, так как выступлений Бейонсе в Швеции больше не будет. Однако центральный банк продолжит повышать ключевую ставку из-за ослабления кроны.
- Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с февраля 2022, то есть с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
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