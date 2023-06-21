Держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП вперше з 1961 року

Державний борг Великої Британії за підсумками травня зріс до 100,1% ВВП. Розмір держборгу вперше подолав позначку 100% з 1961 року, повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані британського Управління національної статистики.

Загалом сума держборгу Великої Британії, без урахування запозичень держбанків, становить 2,5 трлн фунтів стерлінгів ($3,28 трлн). Збільшення держборгу пов'язане зі зростанням держпозик у травні на 20 млрд фунтів.

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Формально подолання позначки в 100% було зафіксовано ще в період пандемії COVID-19. Проте уточнені дані показали, що розмір держборгу таки не долав цей поріг.

Дані Управління національної статистики показали, що перевищення порога було зумовлене майже виключно факторами, пов'язаними з інфляційною кризою, яка спонукала Банк Англії підвищити ставки з 0,1% до 4,5% з кінця 2021 року, уточнює агентство Bloomberg.

Державні компенсації на оплату рахунків за електроенергію для домашніх господарств у травні становили 3,6 млрд фунтів, а індексація допомоги з урахуванням інфляції збільшила витрати на соціальне забезпечення на 2,9 млрд фунтів.

Працівники державного сектору, які страйкували, досягли більших виплат, ніж планувалося, що призвело до зростання витрат на зарплату на 3,4 млрд фунтів.

Витрати на обслуговування держборгу становили 7,7 млрд фунтів.

Водночас дефіцит держбюджету за перші два місяці фінансового року (почався 1 квітня 2023 року) залишився на рівні 42,9 млрд фунтів, що майже вдвічі більше проти підсумків травня минулого року.

У квітні 2023 року держборг України зріс на 3,7% і становив 4,54 трлн грн або $124,3 млрд у валютному еквіваленті.

3 червня Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу: дефолту не буде.

19 червня радник Зеленського запропонував погасити держборг тим, що "відберемо у Росії".

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