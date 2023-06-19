Радник Зеленського пропонує погасити держборг тим, "що відберемо у Росії"

Позаштатний радник президента Олег Устенко заявив, що Україна може розраховувати на погашення державного боргу коштом Росії. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

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"Борги ми зможемо перекривати частиною того, що відберемо у Росії. Не ми винні – вони винні за ці борги, які ми наробили, і вони їх мають сплачувати потім", – сказав Устенко.

За його словами, сума заморожених на Заході російських активів у рази перевищує вартість державного боргу України.

"У нашого агресора заарештовано $350 млрд золотовалютних резервів і $150 млрд номенклатури, тобто пів трильйона доларів. А боргів у нас – в рази, якщо не в десятки разів менше. Частину їх можна використати", – сказав Устенко.

Він упевнений, що державний борг не буде головною проблемою для України. Після війни відбудеться кредиторська конференція, на якій це питання розглядатиметься.

"Чи треба їх реструктуризувати, чи треба їх повністю сплачувати, на яких умовах, протягом якого періоду часу – всі ці питання можна вирішити", – сказав Устенко.