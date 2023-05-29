Державний борг України зріс до $124 млрд. Триває робота з реструктуризації

Державний і гарантований державою борг зріс на 3,7% у квітні порівняно з попереднім місяцем і склав 4,54 трлн грн або $124,3 млрд у валютному еквіваленті. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

У квітні 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $4,37 млрд.

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Головна причина зростання боргу у квітні – залучення першого траншу за програмою EFF з МВФ у $2,7 млрд та третього траншу у поточному році макрофінансової допомоги від ЄС у 1,5 млрд євро.

"Попри зростання абсолютного розміру державного боргу, ситуація залишається контрольованою", — прокоментував глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, платежі за єврооблігаціями, ВВП-варантами, заборгованістю перед Паризьким клубом, боргами державних корпорацій, гарантованих державою, були реструктуризовані влітку 2022 року: перед комерційними кредиторами – до серпня 2024 року, перед офіційними – до кінця 2023 року.

Завдяки цьому навантаження боргових платежів на бюджет помітно скоротилося. За чотири місяці 2023 року на обслуговування державного боргу пішло 38,1 млрд грн, з них на обслуговування зовнішнього боргу – лише 11,8 млрд грн.

За підсумками 2022 року, відношення держборгу до ВВП склало 78,4%. За базовим прогнозом МВФ у середньостроковій перспективі це співвідношення має стабілізуватися на рівні 100%, у довгостроковій перспективі – знизитись до менш ніж 80%.

Для полегшення погашення та обслуговування такого рівня державного боргу програмою EFF передбачено кілька раундів його реструктуризації, зазначає Гетманцев.

Зокрема, перед Паризьким клубом очікується реструктуризація боргу ще на три роки до кінця 2026 року.

Перед комерційними кредиторами (єврооблігації, варанти) переговори щодо продовження добровільної реструктуризації за підтримки МВФ заплановано на початок наступного року.

"Остаточне рішення щодо операцій з державним боргом Україна ухвалюватиме у консультаціях з партнерами в залежності від термінів та наслідків завершення війни. У цій взаємодії Україна була і залишиться передбачуваним цивілізованим позичальником. Ми добиватимемося, щоб Росія заплатила повну ціну за свою варварську агресію, включно з неринковим збільшенням державного боргу", – зазначив Гетманцев.

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