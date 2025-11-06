7 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14013 "Про кредитну історію". Документ оновлює систему обліку та обміну даними про позичальників, яка досі працювала за правилами 2005 року. Мета – зменшити кількість шахрайських кредитів і дати громадянам більше контролю над власною фінансовою інформацією.

Після ухвалення закону кредитна історія фактично стане головним інструментом оцінювання платоспроможності в Україні. Як зазначає керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько, бюро кредитних історій перетворяться на ключових гравців фінансового ринку.

Які ризики є у законопроєкті, як працюватиме механізм "стоп-кредит" та чому кредитна історія в Україні буде дуже важливою – в матеріалі LIGA.net.