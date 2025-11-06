7 октября 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14013 "О кредитной истории". Документ обновляет систему учета и обмена данными о заемщиках, которая до сих пор работала по правилам 2005 года. Цель – уменьшить количество мошеннических кредитов и дать гражданам больше контроля над собственной финансовой информацией.

После принятия закона кредитная история фактически станет основным инструментом оценки платежеспособности в Украине. Как отмечает управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько, бюро кредитных историй превратятся в ключевых игроков финансового рынка.

Какие риски содержит законопроект, как будет работать механизм "стоп-кредит" и почему кредитная история в Украине будет очень важна – в материале LIGA.net.