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Госдолг Украины вырос до $124 млрд. Идет работа по реструктуризации

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:36
Госдолг Украины вырос до $124 млрд. Идет работа по реструктуризации - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг вырос на 3,7% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,54 трлн грн или $124,3 млрд в валютном эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.  

В апреле 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $4,37 млрд. 

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Главная причина роста задолженности в апреле – привлечение первого транша по программе EFF с МВФ  в $2,7 млрд и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от ЕС в 1,5 млрд евро. 

"Несмотря на рост абсолютного размера государственного долга,  ситуация остается контролируемой", — прокомментировал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.   

По его словам, платежи по еврооблигациям, ВВП-варрантам, задолженности перед Парижским клубом, долгам государственных корпораций, гарантированным государством, были реструктуризированы летом 2022 года: перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, перед официальными – до конца 2023 года. 

Благодаря этому нагрузка долговых платежей на бюджет заметно сократилась. За четыре месяца 2023 на обслуживание государственного долга ушло 38,1 млрд грн, из них на обслуживание внешнего долга – только 11,8 млрд грн.   

По итогам 2022 года, отношение госдолга к ВВП составило 78,4%. По базовому прогнозу МВФ в среднесрочной перспективе это соотношение должно стабилизироваться на уровне 100%, в долгосрочной перспективе – снизиться до менее 80%. 

Для облегчения погашения и обслуживания такого уровня государственного долга программой EFF предусмотрены несколько раундов его реструктуризации, указывает Гетманцев. 

В частности, перед Парижским клубом ожидается реструктуризация долга еще на три года до конца 2026 года. 

Перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, варранты) переговоры о продолжении добровольной реструктуризации при поддержке МВФ запланированы на начало следующего года. 

"Окончательное решение по операциям с государственным долгом Украина будет принимать в консультациях с партнерами в зависимости от сроков и последствий завершения войны. В этом взаимодействии Украина была и останется предполагаемым цивилизованным заемщиком. Мы будем добиваться, чтобы Россия заплатила полную цену за свою варварскую агрессию, включая нерыночное увеличение государственного долга", — отметил Гетманцев. 

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Роман Брыль
госдолгМинфиндолг мвфреструктуризация долга
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