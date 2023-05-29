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"Угроза катастрофического дефолта снята". О чем договорились Маккарти и Байден

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 09:59
Фото: EPA

На сайте Белого дома вечером в воскресенье опубликовали проект закона о приостановлении лимита госдолга США до 1 января 2025 года, который согласовали президент Джо Байден и лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.

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Чтобы получить голоса республиканцев, Демократическая партия согласилась заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Они не будут повышаться в течение двух лет, а после этого вырастут всего на 1% в 2025 году.

Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.

Запланировано упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов – на этой реформе настаивали республиканцы.

Не будет ни новых налогов, ни новых правительственных программ.

Президент Байден, комментируя соглашение, сказал, что это компромисс – ни одна сторона не осталась полностью довольна. В то же время он подчеркнул, что соглашение выполняет основную задачу – не допустить первого в истории США дефолта по своим обязательствам. "Соглашение снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше экономическое восстановление", – сказал Байден.

Маккарти сказал, что республиканцы "добились исторического ряда побед, достойных американского народа".

Для принятия законопроекта в Палате представителей, где большинство у республиканцев (222 мандата против 213 у демократов), нужно 218 голосов "за". В Республиканской партии уверяют, чтобы большинство ее конгрессменов поддерживают соглашение.

В Сенате большинство сохраняют демократы (51 против 49).

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило еще несколько месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять до 5 июня, США, в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
Андрей Водяный

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