"Угроза катастрофического дефолта снята". О чем договорились Маккарти и Байден
На сайте Белого дома вечером в воскресенье опубликовали проект закона о приостановлении лимита госдолга США до 1 января 2025 года, который согласовали президент Джо Байден и лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.
Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.
Запланировано упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов – на этой реформе настаивали республиканцы.
Не будет ни новых налогов, ни новых правительственных программ.
Президент Байден, комментируя соглашение, сказал, что это компромисс – ни одна сторона не осталась полностью довольна. В то же время он подчеркнул, что соглашение выполняет основную задачу – не допустить первого в истории США дефолта по своим обязательствам. "Соглашение снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше экономическое восстановление", – сказал Байден.
Маккарти сказал, что республиканцы "добились исторического ряда побед, достойных американского народа".
Для принятия законопроекта в Палате представителей, где большинство у республиканцев (222 мандата против 213 у демократов), нужно 218 голосов "за". В Республиканской партии уверяют, чтобы большинство ее конгрессменов поддерживают соглашение.
В Сенате большинство сохраняют демократы (51 против 49).
- Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило еще несколько месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять до 5 июня, США, в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
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