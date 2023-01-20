UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 09:58
Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн - Фото
Фото: EPA

Государственный долг США в четверг, 19 января, достиг установленного парламентом предельного размера – $31,4 трлн. Это означает, что американское правительство больше не может одалживать деньги для выплаты утвержденных расходов, в том числе социальных выплат, зарплат военным, обслуживания ссуд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Если лимит не поднять, США могут столкнуться с первым в истории дефолтом, который может потенциально дестабилизировать мировые рынки.

Но чтобы повысить потолок государственного долга, Белый дом должен найти общий язык с республиканским большинством в Палате представителей.

Республиканцы требуют от правительства значительного сокращения бюджетных расходов и балансировки федерального бюджета. Байден же заявил, что не будет обсуждать условия увеличения лимита долга, он хочет, чтобы парламент без оговорок отменил ограничения на финансирование расходов, разрешенных Конгрессом в прошлом.

Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов у правительства США есть почти шесть месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом.

В первую очередь речь идет об отказе от новых отчислений в пенсионные фонды государственных служащих и реинвестировании связанных ценных бумаг. Если и этого окажется недостаточно, у Министерства финансов есть дополнительные инструменты.

По словам министра Джанет Йеллен, у правительства США есть деньги по крайней мере до 5 июня.

  • Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
  • В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США госдолг конгресс джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 