Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн

Государственный долг США в четверг, 19 января, достиг установленного парламентом предельного размера – $31,4 трлн. Это означает, что американское правительство больше не может одалживать деньги для выплаты утвержденных расходов, в том числе социальных выплат, зарплат военным, обслуживания ссуд.

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Если лимит не поднять, США могут столкнуться с первым в истории дефолтом, который может потенциально дестабилизировать мировые рынки.

Но чтобы повысить потолок государственного долга, Белый дом должен найти общий язык с республиканским большинством в Палате представителей.

Республиканцы требуют от правительства значительного сокращения бюджетных расходов и балансировки федерального бюджета. Байден же заявил, что не будет обсуждать условия увеличения лимита долга, он хочет, чтобы парламент без оговорок отменил ограничения на финансирование расходов, разрешенных Конгрессом в прошлом.

Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов у правительства США есть почти шесть месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом.

В первую очередь речь идет об отказе от новых отчислений в пенсионные фонды государственных служащих и реинвестировании связанных ценных бумаг. Если и этого окажется недостаточно, у Министерства финансов есть дополнительные инструменты.

По словам министра Джанет Йеллен, у правительства США есть деньги по крайней мере до 5 июня.

Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.

В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.

Андрій Водяний

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