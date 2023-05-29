"Загрозу катастрофічного дефолту знято". Про що домовились Маккарті та Байден

На сайті Білого дому ввечері у неділю опублікували проєкт закону про призупинення ліміту державного боргу США до 1 січня 2025 року, який погодили президент Джо Байден та лідер республіканців у Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.

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Щоб отримати голоси республіканців, Демократична партія погодилася заморозити державні витрати, не пов'язані з обороною. Вони не підвищуватимуться протягом двох років, а після цього виростуть лише на 1% у 2025 році.

Не буде значних змін у медичному страхуванні Medicaid.

Передбачається спрощення надання ліцензій в секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів – на цій реформі наполягали республіканці.

Не передбачається ані нових податків, ані нових урядових програм.

Президент Байден, коментуючи угоду, сказав, що це компроміс – жодна сторона не залишилась повністю задоволеною. Водночас він наголосив, що угода виконує основне завдання – не допустити першого в історії США дефолту за своїми зобов'язаннями. "Вона знімає загрозу катастрофічного дефолту, захищає наше економічне відновлення", – наголосив Байден.

Маккарті сказав, що республіканці "досягли історичної низки перемог, гідних американського народу".

Для ухвалення законопроєкту в Палаті представників, де більшість мають республіканці (222 мандати проти 213 у демократів), потрібно 218 голосів "за". У Республіканській партії запевняють, щоб більшість її конгресменів підтримують угоду.

У Сенаті більшість зберігають демократи (51 проти 49).