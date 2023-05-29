"Загрозу катастрофічного дефолту знято". Про що домовились Маккарті та Байден
На сайті Білого дому ввечері у неділю опублікували проєкт закону про призупинення ліміту державного боргу США до 1 січня 2025 року, який погодили президент Джо Байден та лідер республіканців у Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.
Щоб отримати голоси республіканців, Демократична партія погодилася заморозити державні витрати, не пов'язані з обороною. Вони не підвищуватимуться протягом двох років, а після цього виростуть лише на 1% у 2025 році.
Не буде значних змін у медичному страхуванні Medicaid.
Передбачається спрощення надання ліцензій в секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів – на цій реформі наполягали республіканці.
Не передбачається ані нових податків, ані нових урядових програм.
Президент Байден, коментуючи угоду, сказав, що це компроміс – жодна сторона не залишилась повністю задоволеною. Водночас він наголосив, що угода виконує основне завдання – не допустити першого в історії США дефолту за своїми зобов'язаннями. "Вона знімає загрозу катастрофічного дефолту, захищає наше економічне відновлення", – наголосив Байден.
Маккарті сказав, що республіканці "досягли історичної низки перемог, гідних американського народу".
Для ухвалення законопроєкту в Палаті представників, де більшість мають республіканці (222 мандати проти 213 у демократів), потрібно 218 голосів "за". У Республіканській партії запевняють, щоб більшість її конгресменів підтримують угоду.
У Сенаті більшість зберігають демократи (51 проти 49).
- Державний борг США досяг ліміту в розмірі $31,4 трлн ще на початку 2023 року. Завдяки екстраординарним заходам Міністерства фінансів уряд США отримав ще кілька місяців на те, щоб домовитися з Конгресом. Та якщо ліміт не підняти до 5 червня, США врешті-решт можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом.
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