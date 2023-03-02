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Госдолг Украины вырос на $5 млрд за месяц

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 11:48
Госдолг Украины вырос на $5 млрд за месяц - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $5,06 млрд или на 185,35 млрд грн в гривневом эквиваленте за январь 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.  

Таким образом, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 4,2 трлн грн или $116,44 млрд по состоянию на 31 января.

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Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 2,76 трлн грн (64,95% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $75,63 млрд. 

Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,49 трлн грн (35,05%) или $40,81 млрд. 

Государственный долг Украины – 3,8 трлн грн (91,38%) или $106,41 млрд. 

Государственный внешний долг – 2,4 трлн грн (58,02%) или $67,56 млрд. 

Государственный внутренний долг – 1,42 трлн грн (33,36%) или $38,84 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 367 млрд грн (8,62%) или $10,04 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 294,97 млрд грн (6,93%) или $8,07 млрд, гарантированный государством внутренний долг – 72,03 млрд грн (1,69%) или $1,97 млрд. 

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнях и долларах США по курсу НБУ на последний день отчетного периода и включает операции за этот день. 

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Роман Бриль
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внешний долг госдолг Минфин внутренний долг
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