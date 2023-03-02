Госдолг Украины вырос на $5 млрд за месяц
Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $5,06 млрд или на 185,35 млрд грн в гривневом эквиваленте за январь 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.
Таким образом, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 4,2 трлн грн или $116,44 млрд по состоянию на 31 января.
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Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 2,76 трлн грн (64,95% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $75,63 млрд.
Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,49 трлн грн (35,05%) или $40,81 млрд.
Государственный долг Украины – 3,8 трлн грн (91,38%) или $106,41 млрд.
Государственный внешний долг – 2,4 трлн грн (58,02%) или $67,56 млрд.
Государственный внутренний долг – 1,42 трлн грн (33,36%) или $38,84 млрд.
Гарантированный государством долг Украины составил 367 млрд грн (8,62%) или $10,04 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 294,97 млрд грн (6,93%) или $8,07 млрд, гарантированный государством внутренний долг – 72,03 млрд грн (1,69%) или $1,97 млрд.
- 30 августа 2022 года Украина сократила госдолг на $8,6 млрд благодаря коррекции курса гривни.
- 3 ноября министр финансов заявил, что госдолг Украины превысит 100% ВВП, но это пока не проблема.
- 8 января 2023 года Минфин показал, что Украина должна выплатить 660 млрд грн государственных долгов в 2023 году. Пик выплат в мае.
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