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Украина должна выплатить 660 млрд грн государственных долгов в 2023 году. Пик выплат в мае

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 15:32
Украина должна выплатить 660 млрд грн государственных долгов в 2023 году. Пик выплат в мае - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Украина должна погасить 658,4 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга в 2023 году. Данные опубликованы на сайте Министерства финансов.  

Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга. 

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Пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн. 

Украина погасила 448,6 млрд грн государственного долга в 2022 году. Платежи по обслуживанию госдолга составили 156,5 млрд грн. 

Украина должна выплатить 660 млрд грн государственных долгов в 2023 году. Пик выплат в мае

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Роман Бриль
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внешний долг госдолг Минфин внутренний долг
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