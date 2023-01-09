Украина должна выплатить 660 млрд грн государственных долгов в 2023 году. Пик выплат в мае
09.01.2023, 15:32
Фото: пресс-служба НБУ
Украина должна погасить 658,4 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга в 2023 году. Данные опубликованы на сайте Министерства финансов.
Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга.
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Пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн.
Украина погасила 448,6 млрд грн государственного долга в 2022 году. Платежи по обслуживанию госдолга составили 156,5 млрд грн.
- За 2021 год государственный и гарантированный государством долг Украины снизился до 51,1% ВВП.
- В июле 2022 года Украина сократила госдолг на $8,6 млрд грн благодаря коррекции курса гривни.
- 3 ноября глава Минфина заявил, что госдолг Украины превысит 100% ВВП, но это пока не проблема.
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