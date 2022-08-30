Украина сократила госдолг на $8,6 млрд благодаря коррекции курса гривни

Государственный и гарантированный государством долг Украины в валютном эквиваленте сократился на 8,2% или на $8,6 млрд до $96,79 млрд по итогам июля. В гривневом эквиваленте госдолг вырос на 14,8% или на 456,1 млрд грн – до 3,53 трлн грн, сообщает министерство финансов.

Главным фактором такой разнонаправленной динамики государственного долга стала коррекция официального курса гривны с 29,26 до 36,57 грн/$ (+25%), состоявшаяся 21 июля, объяснил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 2,21 трлн грн (62,54% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $60,53 млрд на 31 июля 2022 года.

Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,32 трлн грн (37,46%) или $36,26 млрд.

Государственный долг Украины – 3,16 трлн грн (89,42% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $86,55 млрд.

Государственный внешний долг – 1,9 трлн грн (53,94%) или $52,21 млрд.

Государственный внутренний долг – 1,25 трлн грн (35,48%) или $34,34 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 374,4 млрд грн (10,58%) или $10,24 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 304,2 млрд грн (8,60%) или $8,32 млрд, гарантированный государством внутренний долг – 70,22 млрд грн (1,98%) или $1,92 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнях и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

9 августа владельцы ВВП-варрантов Украины согласились на реструктуризацию.

18 августа Минфин сообщил, что расходы госбюджета приблизились к 1 трлн грн с начала войны.

20 августа S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC+ благодаря завершению реструктуризации еврооблигаций Украины.

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Роман Брыль

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