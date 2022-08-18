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Расходы госбюджета приблизились к 1 трлн грн с начала войны. На что потратили

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 16:09
Расходы госбюджета приблизились к 1 трлн грн с начала войны. На что потратили - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

С начала полномасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 988,1 млрд грн. В июле расходы составили 174,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Наибольшая сумма расходов – 386,6 млрд грн – направлена на оплату труда с начислениями (39,1% от общего объема расходов за период начиная с 24 февраля). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 287,8 млрд грн (в июле – 62 млрд грн).

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На оплату использования товаров и услуг потрачено 234,6 млрд грн (23,7% от общих расходов). Из них – 135,1 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины, а именно на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты. Еще 62,2 млрд грн перечислено Национальной службой здоровья на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. 

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) потрачено из госбюджета 214,2 млрд грн (21,7% от общих расходов). Сюда включены 89,4 млрд грн на выплату пенсий, 66,1 млрд грн – пособий, льгот и субсидий, 30,4 млрд грн – помощь в рамках программы єПідтримка. 

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На обслуживание государственного долга потрачено 65,2 млрд грн (6,6% от общих расходов). 

На трансферты местным бюджетам – 64,1 млрд грн (6,5%). 

Расходы госбюджета приблизились к 1 трлн грн с начала войны. На что потратили

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Роман Брыль
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