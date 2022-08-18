Ежемесячно украинскому бюджету не хватает около $5 млрд. Минфин пытается закрывать потребности внутренними и внешними заимствованиями.

Но и этих ресурсов не хватает, поэтому Нацбанк то и дело вынужден "печатать" гривню, чтобы профинансировать расходы бюджета. Чем больше печатать денег, тем больше обесценится гривня. А украинцы будут становиться все беднее.

Смягчить ситуацию может оптимизация расходов страны. Но уже полгода почти все расходы идут только на оборону и социальную защиту. На чем тут экономить?

Каков бюджет военного времени и есть ли возможности для его оптимизации — в материале LIGA.net.

Неприкосновенные расходы: безопасность и оборона

С началом полномасштабного вторжения резко возросли расходы на оборону.

Для сравнения: в 2021 году содержание армии обошлось бюджету в 156 млрд грн, а с началом вторжения ежемесячно на это уходит около 130 млрд. В июне всего было 234 млрд грн расходов, из которых секторы безопасности и обороны — 142,5 млрд.

Урезать "оборонку" некуда, уверены большинство опрошенных экономических экспертов и политиков, такого же мнения и министр финансов Сергей Марченко. По его словам, все, что просит Минобороны, Минфин финансирует, а во время войны любой аудит этих расходов возможен только по решению СНБО.

"Отмечу, что даже так потребность в Министерстве обороны выше, чем есть", — добавил Марченко.

Впрочем, есть мнения относительно необходимости сокращать расходы. 7 июля Кабмин изменил условия выплаты дополнительных 30 000 грн служащим органов, подчиненных МВД, — теперь в безопасных районах полицейские и остальные служащие будут получать 10 000 грн

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что такие условия можно применить и к ВСУ, в частности к штабным работникам, которые сейчас находятся в безопасных районах.

"Кроме того, вместо одноразовой выплаты семьям погибших 15 млн грн лучше было бы ввести пожизненную (или до совершеннолетия) пенсию для тех, кто находился у погибших на иждивении", — говорит он в беседе с LIGA.net.

Зарплаты военных составляют значительную часть всех расходов на оборону. Так, в июне на это было выделено более 64 млрд грн. В общей сложности в ВСУ до 700 000 человек, говорил ранее министр обороны. Так что в среднем получается примерно по 91 500 грн на человека в месяц.

Однако никто не скажет, сколько военных сейчас близко к передовой, а сколько – в безопасных районах. Если предположить, что хотя бы 200 000 человек во второй категории, сокращение их зарплаты на 20 000 грн (как и полицейским) сэкономит 4 млрд грн.

Это теоретические расчеты, ведь власти заверяют, что расходы на оборону не будут сокращаться, и большинство экспертов и политиков с этим соглашаются.

Социалка и образование

О сокращении пенсий и соцпомощи речь не идет, но можно подумать над умеренным повышением коммунальных тарифов, считает замглавы финансового комитета Рады, нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Социалку, наверное, надо заморозить, не раздувать ее. Я также против любых льгот — не ко времени", — добавляет он в комментарии LIGA.net.

Глеб Вышлинский также поддерживает повышение тарифов на газ и отопление, указывая, что выгоднее заплатить больше субсидий тем, кто их получает, чем давать еще больше денег Нафтогазу на закупку газа.

Хотя социалка и весомая доля бюджета (44 млрд грн в июне), там мало где можно сэкономить, считает Александра Бетлий, ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций. Ее предложение — верификация социальной помощи.

"Минфин ее время от времени проводит. Недавно было заявление, что 25 000 человек неправомочно получили помощь по е-поддержке", — напоминает она.

Однако миллиардов здесь не сэкономишь, добавляет эксперт. Если взять приведенный пример: 25 000 человек получили по 6500 грн, в общей сложности выйдет 162,5 млн грн.

Собеседник LIGA.net в правительстве говорит, что есть идея сэкономить на выплатах по безработице. Если ее воплотят, отказываться от предложенной работы и получать выплаты по безработице можно будет всего три месяца.

Бетлий и Вышлинский видят возможность сэкономить и в сфере образования.

"Расходы на зарплаты педагогам должны быть пересмотрены в соответствии с количеством студентов и школьников, которые начнут новый учебный год в соответствующих учебных заведениях. Расходы на высшее образование в Украине были завышены и до войны", — говорит директор ЦЭС.

Много на этой сфере не получишь, ведь ее и так сокращают, отмечает Бетлий, но есть остатки образовательной субвенции, которые частично можно направить на другие расходы. По данным Минобразования, на 1 июля на счетах местных бюджетов было более 14 млрд грн неиспользованных остатков образовательной субвенции.

Госаппарат и приватизация

Сократить расходы власти хотят и благодаря оптимизации госаппарата. Глава Нацегентства по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина заявила 7 июля, что в Украине начался "функциональный аудит", в том числе и в министерствах, по итогам которого нужно определиться, какие функции госслужбы неактуальны в условиях войны. Простыми словами, кого из чиновников уволить, а кого оставить.

У правительства сейчас есть концепция, по которой количество госслужащих должно сократиться вдвое (где-то на 100 000), писало ЭП. Такая оптимизация, по плану авторов, должна сэкономить 12 млрд грн в год.

Александра Бетлий соглашается с необходимостью оптимизации, однако отмечает, что с реформой госслужбы нужно быть очень осторожным.

Она указывает, что зарубежных партнеров очень удивила устойчивость госаппарата Украины в условиях войны — правительство работает, все учреждения работают, государственные услуги предоставляются. И это нужно сохранить.

"Надо сначала разобраться с функциями и полномочиями, кто и что делает, где можно автоматизировать, а не просто сократить 50% человек. В таком случае можно провести реформу, уволить не тех людей, и это будет очень плохо для Украины", — отмечает эксперт.

С 1 сентября в Украине стартует малая приватизация, что позволит и помочь бизнесу (например, найти помещение для релокации), и сэкономить на убыточных госпредприятиях.

Например, в 2020 году более 3000 госпредприятий получили 50 млрд грн убытков (42 млрд из них приходятся на 15 крупнейших предприятий).

Нужно продать абсолютно все, кроме стратегических компаний, уверен нардеп Железняк. При этом он отмечает — дело не столько в экономии (она будет небольшой), сколько в антикоррупции.

"Если хотите убрать коррупцию — уберите возможность воровать на госпредприятиях. Сразу не станет кеша в системе", — говорит он.

Малая приватизация принесла в прошлом году около 2 млрд грн (большая — 3 млрд), но это был мирный 2021 год, говорит Бетлий. Она соглашается, что это не источник дополнительных денег, а важное институциональное изменение.

Эксперт считает, если взять в целом вышеуказанные сферы (кроме обороны) и сэкономить "здесь миллион, там миллион, а там, может, миллиард", наскрести можно 5-7 млрд грн максимум.

Схожую оценку дает и экономист ЦЭС Юрий Гайдай. По его мнению, оптимизация этих сфер даст максимум несколько сот миллионов долларов.

На налогах и таможне бюджет получает 80-90 млрд грн в месяц, а расходы в июне были 234 млрд. Так что если добавить еще 7 млрд и пусть даже 4-5 млрд из сектора обороны, принципиально картину это не изменит.

Попробовать больше зарабатывать

О необходимости оптимизации расходов неоднократно говорили и в НБУ. LIGA.net обратилась к регулятору с вопросом: есть ли у него видение, как именно нужно экономить. В ответе НБУ советует "заранее определять приоритетные расходы и соблюдать фискальную консолидацию".

Последнее означает, что нужно или оптимизировать расходы, чтобы сократить дефицит бюджета, или больше зарабатывать. Во втором случае Нацбанк, в частности, напоминает о необходимости активизации рыночных заимствований внутри страны. То есть об ОВГЗ.

Однако Минфин не хочет серьезно поднимать ставки по облигациям, поэтому, например, вчера, 17 августа, ОВГЗ купили на рекордно низкую сумму — 71,5 млн грн. Повышать ставки или нет — это спор двух институций, который во время войны не прекращается. Ранее мы писали о нем.

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У правительства также есть идея вернуть акциз на горючее, что прибавит 3 млрд грн в месяц в бюджет. Ярослав Железняк соглашается с необходимостью больше зарабатывать, но его возмущает, что средства от акциза планируют направить на строительство дорог.

"Это главная проблема сейчас? Может, лучше отдадим деньги на армию и не будем "печатать" их?" — отмечает он.

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Также Минфин и НБУ предлагают ввести 10-процентный сбор на покупку валюты. По подсчетам Нацбанка, это даст 15-18 млрд грн дополнительных доходов бюджета в месяц.

Александра Бетлий поддерживает возврат к довоенному налогообложению и, в частности, предлагает отменить систему налогообложения в 2%, введенную после начала российского вторжения. По крайней мере, для крупных компаний.

Главная экономия

Все, с кем поговорила LIGA.net, соглашаются, что наибольшей экономии Украина уже добилась — внешние кредиторы согласились отсрочить долговые выплаты Украины до 2024 года. Это позволит сэкономить почти $6 млрд.

Но как уже упоминалось, дефицит украинского бюджета — около $5 млрд ежемесячно, так что без продолжения финансовой помощи западных партнеров Украине будет крайне тяжело. Поэтому правительство уже ведет переговоры с МВФ по поводу новой программы.

Как отмечал министр финансов Сергей Марченко, другие кредиторы ориентируются на МВФ как на "якорного инвестора".

"Мы рассчитываем, что у нас будет программа, исходя из которой мы будем вести переговоры с другими партнерами, в том числе с США и Еврокомиссией", — говорит он.

Премьер Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко говорили, что Украина рассчитывает получить $20 млрд по новой программе МВФ. Однако позже советник президента Олег Устенко рассказал, что Киев устроит и $5 млрд от МВФ, потому что благодаря этой "якорной" программе можно будет привлечь у других партнеров еще $15-20 млрд.

Так что от переговоров с Фондом будет зависеть очень много.

"Договориться с МВФ максимально важно. Столько (сколько Украине необходимо. — Прим. ред.) сэкономить невозможно. Война – это очень дорого. [Если не будет соглашения с МВФ] будем проедать резервы и завершится все скачком инфляции", — говорит LIGA.net нардеп Железняк.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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