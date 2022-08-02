Дефицит бюджета Украины сократился с 135 млрд грн в июне до 5 млрд грн в июле

Министерство финансов Украины сообщило об улучшении ситуации с государственными финансами в июле. Если в июне дефицит общего фонда государственного бюджета составил около 135 млрд грн, то в прошлом месяце он сократился до 4,8 млрд грн, говорится на сайте Минфина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Доходы общего фонда в июле подскочили на 77% – до 169,6 млрд грн, а расходы уменьшились на 25% до 174,5 млрд грн.

Увеличение доходов имеет два объяснения. Во-первых, в июле в общий фонд государственного бюджета поступило 80,4 млрд грн международной помощи. Во-вторых, значительно выросли поступления налогов после отмены льгот на импорт и в связи с возобновлением ответственности за неуплату налогов.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 411,3 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 613,8 млрд грн.

Из этой суммы размещение ОВГЗ принесло 402,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 44,2 млрд грн ($1,07 млрд и 388,3 млн евро). Путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 344,5 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 225 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 211,7 млрд грн.

Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк считает, что главный показатель июльской статистики – резкое сокращение расходов. "Это очень круто, ведь еще месяц назад у нас расходы были 232 млрд, а в мае вообще 250 млрд. Правда, здесь не учтены миллиардные задолженности бюджета перед Минобороны и не возвращен НДС. Так что по факту больше", — написал он в Telegram.

1 августа Европейский Союз выделил Украине первый миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи в рамках новой программы. Следующий транш может составить 8 млрд евро, когда страны ЕС договорятся о механизме их выделения.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.