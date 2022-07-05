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Неприбыльный месяц. Дефицит бюджета в июне увеличился еще на 20%

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 09:25
Неприбыльный месяц. Дефицит бюджета в июне увеличился еще на 20% - Фото
Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Министерство финансов / Facebook)

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в июне вырос по сравнению с маем почти на 20% до 134,9 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Доходы общего фонда в мае сократились на 4% – до 96 млрд грн, а расходы подскочили на 7% – до 232,4 млрд грн.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 406,1 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных.

Из этой суммы размещение ОВГЗ принесло 349,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 28,1 млрд грн ($653,5 млн и 288,3 млн евро). Путем выпуска военных ОВГЗ удалось привлечь 327,6 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 225 млрд грн.

Из внешних источников привлекли 211,6 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь – июнь составили 214,8 млрд грн.

"Июнь вообще во всех странах, в том числе в Украине, не очень прибыльный месяц. Поэтому ситуация более или менее ожидаемая", — заявила в эфире телемарафона Ольга Василевская-Смаглюк, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Налоговые поступления в бюджет в июне перекрыли только 20% расходов. Первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк считает, что это не только особенность июня как налогового периода. По его словам, у бизнеса уже нет физической возможности платить налоги заранее и сказывается блокировка экспорта.

Андрей Водяный
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Минфин Ярослав Железняк Ольга Василевская-Смаглюк бюджет-2022
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