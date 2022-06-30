UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон о налогах на импорт. Льготная растаможка авто отменяется

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 11:02
Зеленский подписал закон о налогах на импорт. Льготная растаможка авто отменяется - Фото
Фото: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Об этом сообщили руководители налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

Закон вступает в силу с 1 июля.

Возобновление налогообложения импорта объясняют необходимостью наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.

Законопроект возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);
– для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);
– для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 23,5 млрд грн; ввезено 211 000 автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

В то же время, законопроект предусматривает отмену пенсионного сбора на приобретение электромобилей.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский импорт налоги растаможивание авто
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 