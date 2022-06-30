Зеленский подписал закон о налогах на импорт. Льготная растаможка авто отменяется

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Об этом сообщили руководители налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

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Закон вступает в силу с 1 июля.

Возобновление налогообложения импорта объясняют необходимостью наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.

Законопроект возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

– для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

– для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 23,5 млрд грн; ввезено 211 000 автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

В то же время, законопроект предусматривает отмену пенсионного сбора на приобретение электромобилей.

15 марта Верховная Рада проголосовала за значительную либерализацию налогового законодательства на период военного положения.

После этого доходы госбюджета в апреле упали до 76,2 млрд грн – почти на 30% по сравнению с мартом. В мае государственные доходы покрывали только треть расходов.

После отмены налогов на импорт в Украину начали завозить не только товары первой необходимости. Увеличился импорт таких товаров как автомобили, моллюски, мех и т.д.

12 мая Верховная Рада возобновила ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны.

Андрей Водяный

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