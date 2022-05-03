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Доходы госбюджета в апреле упали до 76,2 млрд грн – почти на 30%

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 08:34
Доходы госбюджета в апреле упали до 76,2 млрд грн – почти на 30% - Фото
Фото: depositphotos.com

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в апреле составили только 76,2 млрд грн, что почти на 30% меньше по сравнению с мартом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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В апреле прошлого года в общий фонд государственного бюджета поступило 94,1 млрд грн.

"Военное вторжение 24 февраля 2022 года Российской Федерации на территорию Украины и дальнейшее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар украинской экономике, что, безусловно, отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года", – объяснил Минфин столь резкое сокращение доходов.

В целом за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд – 365,9 млрд гривень.

Расходы бюджета за этот же период составили 558,1 млрд грн, в том числе по общему фонду – 523,3 млрд грн.

Дефицит бюджета за четыре месяца составил 146,6 млрд грн, в том числе по общему фонду – 157,2 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2022 года составили 267,0 млрд грн, или 156,2% от запланированных на этот период.

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Андрей Водяный
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