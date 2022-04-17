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Украина просит у Запада $50 млрд на следующие полгода

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17.04.2022, 14:53
Украина просит у Запада $50 млрд на следующие полгода - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Украина обратилась к странам Большой семерки с просьбой помочь закрыть дыры в государственном бюджете. Об этом в эфире единого телемарафона сказал Олег Устенко, советник президента по экономическим вопросам.

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Владимир Зеленский в интервью журналистам 16 апреля сообщил, что дефицит бюджета Украины составит около 7 млрд евро в месяц.

"Этот дефицит нужно финансировать. Если вы посмотрите, на полгода – примерно $50 млрд нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме", – прокомментировал слова президента Устенко.

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Зеленский обратился в страны G7 с просьбой помочь закрыть эти дыры. Параллельно задействовано еще несколько треков, среди которых – привлечение денег на международных рынках с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований в Международном валютном фонде.

"Главные расходы у нас – это наша армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать одно и другое, нам нужна поддержка партнеров", – сказал Устенко.

Переговоры на этот счет должны активизироваться на следующей неделе, когда в Вашингтоне будут проходить весенние встречи МВФ и Всемирного банка.

Андрей Водяный
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Олег Устенко Владимир Зеленский дефицит бюджета бюджет-2022
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