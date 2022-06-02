Украина тратит вдвое больше, чем зарабатывает. Дефицит бюджета в мае вырос на 40%

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в мае вырос по сравнению с апрелем на 40%, превысив 113 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Доходы общего фонда в мае выросли до 101,3 млрд грн, но подскочили и расходы – до 216,4 млрд грн (67,3% от мая).

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 270,8 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2022 года составили 376,6 млрд грн, или 170,5% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета удалось привлечь 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 17,7 млрд грн. Путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 200,2 млрд грн, из них Национальный банк Украины выкупил 120 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 151,1 млрд грн.

1 июня министр финансов Сергей Марченко в интервью mind.ua рассказал, что три четверти расходов бюджета Украины идет на оборону, а налогов хватает лишь на треть расходов.

В связи с этим правительство планирует вернуть налоги на довоенный уровень.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.