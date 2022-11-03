Госдолг Украины превысит 100% ВВП. Министр финансов считает, что это пока не проблема

Министр финансов Сергей Марченко считает, что превышение государственным долгом Украины отметки 100% от ВВП не будет проблемой в ближайшие два года. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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"Это вынужденные долги. Это объективная реальность, возникшая как следствие войны", – сказал он.

Марченко напомнил, что Украина отсрочила значительную часть платежей по внешнему государственному долгу, поэтому вопрос финансирования выплат возникнет только в 2024 году.

"Но, конечно, проблема долгового навеса и возможности обслуживать и погашать долговые обязательства после войны может возникнуть. И надо будет думать, как их перекредитовывать. Хотя если у нас будет возможность вернуться на рынок капитала, внешних заимствований, это вообще не проблема. Фокус и внимание к Украине всего мира, послевоенные возможности и перспективы дают нам надежду, что мы сможем, скажем так, более эффективно с этим разобраться", – сказал Марченко.

Возможности обслуживания внутреннего долга у Украины есть, добавил министр.

Андрій Водяний

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