Госдолг Украины превысит 100% ВВП. Министр финансов считает, что это пока не проблема
Министр финансов Сергей Марченко считает, что превышение государственным долгом Украины отметки 100% от ВВП не будет проблемой в ближайшие два года. Об этом он сказал в интервью LB.ua.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Это вынужденные долги. Это объективная реальность, возникшая как следствие войны", – сказал он.
Марченко напомнил, что Украина отсрочила значительную часть платежей по внешнему государственному долгу, поэтому вопрос финансирования выплат возникнет только в 2024 году.
"Но, конечно, проблема долгового навеса и возможности обслуживать и погашать долговые обязательства после войны может возникнуть. И надо будет думать, как их перекредитовывать. Хотя если у нас будет возможность вернуться на рынок капитала, внешних заимствований, это вообще не проблема. Фокус и внимание к Украине всего мира, послевоенные возможности и перспективы дают нам надежду, что мы сможем, скажем так, более эффективно с этим разобраться", – сказал Марченко.
Возможности обслуживания внутреннего долга у Украины есть, добавил министр.
- 10 августа Министерство финансов объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые приходятся на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд.
- К началу 2022 года государственный и гарантированный государством долг находился на уровне 51,1%.
Комментарии