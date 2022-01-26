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Госдолг Украины сократился до 51% ВВП за год. График выплат на 2022-й – очень легкий

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26.01.2022, 13:06
Госдолг Украины сократился до 51% ВВП за год. График выплат на 2022-й – очень легкий - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный и гарантированный государством долг Украины снизился на 8,7% п.п. за 2021 года до 51,1% по отношению к прогнозируемому ВВП в 5,22 трлн грн за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.  

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,67 трлн грн или $97,95 млрд по состоянию на конец декабря 2021 года.

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По сравнению с предыдущим месяцем, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 113,3 млрд грн. Рост произошел за счет привлеченного льготного финансирования от МВФ и МБРР и за счет роста государственного внутреннего долга. 

Государственный долг на конец декабря составил 2,36 трлн грн ($86,61 млрд), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55% – государственный внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24 ,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и прочего внешнего долга (4%). 

Доля государственного долга в национальной валюте по состоянию на конец декабря 2021 составила 40%. 

В течение декабря 2021 Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд гривен. 

Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн. 

Украина имеет очень легкий график выплаты по внешним долгам на 2022 год, считает глава аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов. 

"У нас очень легкий долговой график с текущими $30 млрд золотовалютных резервов, включающих более $1 млрд на валютном счете правительства. Валюты хватит всем", – уверен Блинов. 

До конца года Украина должна выплатить $9 млрд по внешним обязательствам. Пик придется на сентябрь. 

Госдолг Украины сократился до 51% ВВП за год. График выплат на 2022-й – очень легкий

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Роман Брыль
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