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Украина сократила госдолг в сентябре на 40 млрд грн

27.10.2021, 09:10
Украина сократила госдолг в сентябре на 40 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный и гарантированный государством долг Украины сентябре 2021 года уменьшился на 39,8 млрд грн и на $510 млн в эквиваленте и составил 2 445,52 млрд грн ($92,02 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2 168,82 млрд грн ($81,61 млрд), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% – государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы госдолга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).

Доля госдолга в гривне по состоянию на конец сентября выросла до 40,2%.

В течение сентября 2021 года Минфин провел 23 аукциона по размещению ОВГЗ, на финансирование госбюджета поступило 20,7 млрд грн. Кроме этого, в госбюджет в сентябре 2021 года была получена часть средств распределения СДР МВФ в объеме 1 млрд СДР или около 37,9 млрд грн.

В сентябре 2021 года Минфин осуществил погашение третьей серии ОВГЗ, выпущенных во время реструктуризации в 2015 году, а также третий и последний выпуск ОВГЗ под гарантию США. Общая сумма платежей по этим инструментам составила более $2,3 млрд.

Платежи по погашению госдолга за январь-сентябрь составили 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию – 110,1 млрд грн.

  • 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря.
  • 25 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. 26 октября Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 17,21 млрд грн в эквиваленте.

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Юрий Тарасовский
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МВФ госдолг ОВГЗ
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