Украина получила 600 млн евро от Евросоюза
Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил президента Еврокомиссии и вице-президента за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ.
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"По итогам 23-го саммита Украина — ЕС сегодня были получены €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо Президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен и вице-президенту Домбровскису за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину", — говорится в официальном Twitter Зеленского.
На сайте Еврокомиссии уточняется, что деньги ЕС выделяет для устранения экономических последствий пандемии COVID-19.
"Это второй и последний транш в рамках текущей программы МИД Украины после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 млрд евро", — говорится в сообщении.
По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, транш в размере 600 млн евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине.
"Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с МВФ", — отметил он.
При этом Домбровскис выразил уверенность, что Европейский союз, предоставляя финансовую и техническую поддержку, помогает улучшить уровень жизни украинского народа. "Оказывая сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом", — добавил вице-президент.
- 12 мая Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро. Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
- В апреле Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.
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