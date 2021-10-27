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Минфин продал облигаций на более чем 17 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 08:40
Минфин продал облигаций на более чем 17 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов 26 октября на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 17,21 млрд грн в эквиваленте, сказано в сообщении министерства.

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Инвесторам было предложено шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых ОВГЗ в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год. Наибольший спрос среди инструментов гривни был сосредоточен на 1-летних, 2-летних и 6-летних бумагах.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в госбюджет привлечено 6,8 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,50%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,46%, 3-летних – 12,56%, а 6-летних – 13,10%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $395 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

Минфин продал облигаций на более чем 17 млрд грн

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Юрий Тарасовский
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