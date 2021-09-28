UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдолг Украины сократился на $440 млн за месяц – Минфин

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 12:46
Госдолг Украины сократился на $440 млн за месяц – Минфин - Фото
Фото: depositphotos.com

Суммарный государственный и гарантированный государством долг сократился на $440 млн или на 14,28 млрд грн до $92,96 млрд (2,48 трлн грн) по итогам августа. Об этом сообщает министерство финансов.   

Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет $54,49 млрд или 1,46 трлн грн (58,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга). Внутренний долг - $38 млрд или 1,02 трлн грн (41,2%). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Государственный долг на конец августа сократился до $81,9 млрд или 2,19 трлн грн. И этой суммы внешний госдолг - $45,41 млрд или 1,21 трлн грн, внутренний госдолг - $36,5 млрд или 980,3 млрд грн. 

Гарантированный государством долг Украины на указанную дату составлял $10,62 млрд или 285,38 млрд грн. Из них – гарантированный государством внешний долг - $9,08 млрд или 243,95 млрд грн, гарантированный внутренний - $1,54 млрд или 41,42 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода.
 
  • В марте госдолг Украины снизился на $1 млрд.   
  • 22 июня НБУ сообщил, что валютные выплаты по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев, в гривневом сегменте рынка – 130 млрд грн.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдолг Минфин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 