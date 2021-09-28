Госдолг Украины сократился на $440 млн за месяц – Минфин

Суммарный государственный и гарантированный государством долг сократился на $440 млн или на 14,28 млрд грн до $92,96 млрд (2,48 трлн грн) по итогам августа. Об этом сообщает министерство финансов.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет $54,49 млрд или 1,46 трлн грн (58,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга). Внутренний долг - $38 млрд или 1,02 трлн грн (41,2%). Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Государственный долг на конец августа сократился до $81,9 млрд или 2,19 трлн грн. И этой суммы внешний госдолг - $45,41 млрд или 1,21 трлн грн, внутренний госдолг - $36,5 млрд или 980,3 млрд грн.

Гарантированный государством долг Украины на указанную дату составлял $10,62 млрд или 285,38 млрд грн. Из них – гарантированный государством внешний долг - $9,08 млрд или 243,95 млрд грн, гарантированный внутренний - $1,54 млрд или 41,42 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода.

В марте госдолг Украины снизился на $1 млрд.

22 июня НБУ сообщил, что валютные выплаты по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев, в гривневом сегменте рынка – 130 млрд грн.

23 июля госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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