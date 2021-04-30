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В марте госдолг Украины снизился на $1 млрд

30.04.2021, 16:38
В марте госдолг Украины снизился на $1 млрд - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Суммарный государственный и гарантированный государством долг к концу марта составлял 2,514 трлн грн ($90,17 млрд). За месяц долги Украины снизились на 1,52% или 38,68 млрд грн ($1,24 млрд), сообщает пресс-служба Министертва финансов.

В частности, госдолг уменьшился на 28,91 млрд грн. Гарантированный государством долг снизился на 9,77 млрд грн. К концу марта госдолг составлял 2,234 трлн грн.

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Структура госдолга выглядела так: 

45,8% – внутренний долг в виде ОВГЗ;

28,9% – еврооблигации;

21,2% – кредиты международных финансовых организаций;

3,9% – другой внешний долг.

Платежи по погашению госдолга за I квартал 2021 составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 37,4 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции по сей день.

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Александр Мясищев
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