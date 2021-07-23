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Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП

23.07.2021, 14:06
Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП - Фото
Фото:depositphotos.com

Соотношение размера государственного долга 19 стран еврозоны к их ВВП составило 100,5% по итогам первого квартала 2021 года. Данный показатель впервые в истории прешагнул стопроцентный рубеж, говорится в отчете Евростата.   

По итогу 2020 года показатель госдолга зафиксирован на уровне 97,8% к ВВП, по результатам первого квартала 2020 года – 86,1%.

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Размер государственного долга стран еврозоны равнялся 11,4 трлн евро на конец апреля текущего года. 

На долговые ценные бумаги приходится 82,6% госдолга стран еврозоны, на займы – 14,2%, на валюту и депозиты – 3,2%. 

Наибольшее соотношения госдолга к ВВП зафиксировано в Греции - 209,3%, (+29,4 п.п за период I кв. 2020 – I кв. 2021), Италии - 160% (+22,2 п.п), Португалии - 137,2% (+18 п.п.), Кипре – 125,7% (+29,5 п.п.) и Испании – 125,2% (+26,1 п.п.). 

Наименьшее: в Эстонии – 18,5% (+9,4 п.п.), Болгарии – 25,1% (+5,1 п.п.) и Люксембурге – 28,1% (+5,9 п.п.).

Рост государственного долга связан с увеличением государственного финансирования мер по поддержанию национальных экономик в период пандемии COVID-19, указывают в Евростате. 

 

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Роман Брыль
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