НБУ назвал период пиковых выплат по внешним долгам

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал, сообщается на сайте НБУ.

Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за четвертый квартал 2020 г. должны выплатить $5,5 млрд, из которых $71 млн - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,4 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $15,6 млрд, из которых $11 млрд - основана сумма долга, $4,4 млрд – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – $5,7 млрд и на I квартал – $5 млрд.

На обслуживание и погашение государственного долга в июле 2020 года были направлены $1,5 млрд. Это меньше, чем валютные поступления.

По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составляли $28,8 млрд. Тем самым, они вышли на уровень октября 2012 года.

2 сентября Минфин сообщил, что Украина успешно прошла пик выплат 2020 года по внешнему долгу.

По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.