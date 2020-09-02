Украина прошла пик выплат по внешнему долгу в 2020 году. Осталось отдать еще $5 млрд

Украина успешно прошла пик выплат 2020 года по внешнему долгу. Об этом сообщается в Twitter Министерства финансов.

"Украиной осуществлен платеж на более $2 млрд, из которых $1,69 млрд пошли на погашение еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Облигации были эмитированы в 2015 году при реструктуризации внешнего долга. Выплата включает $400 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Согласно актуальному календарю плановых платежей по внешнему долгу перед нерезидентами Национального банка Украины, пиковые выплаты в 2020 году приходятся на первый ($5,4 млрд) и на третий кварталы ($5,4 млрд). В четвертом квартале Украине останется выплатить $5 млрд.

В целом, в текущем году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17 млрд внешнего долга. Из них $13 млрд – основная сумма долга, $3,9 млрд – проценты.

По данным Минфина, сейчас в обращении находятся украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2027 годах на сумму $9,3 млрд, и государственных деривативов на сумму $3,2 млрд.

В октябре 2018 года Украина разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

14 июня После 15-летней паузы Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.

30 июня Минфин заявил о готовности выпустить 12-летние еврооблигации. За счет привлеченных средств планировалось погасить выплаты по облигациям со сроком погашения в 2020 году.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.