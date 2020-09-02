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Украина прошла пик выплат по внешнему долгу в 2020 году. Осталось отдать еще $5 млрд

02.09.2020, 14:08
Украина прошла пик выплат по внешнему долгу в 2020 году. Осталось отдать еще $5 млрд - Фото
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Украина успешно прошла пик выплат 2020 года по внешнему долгу. Об этом сообщается в Twitter Министерства финансов. 

"Украиной осуществлен платеж на более $2 млрд, из которых $1,69 млрд пошли на погашение еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Облигации были эмитированы в 2015 году при реструктуризации внешнего долга. Выплата включает $400 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Согласно актуальному календарю плановых платежей по внешнему долгу перед нерезидентами Национального банка Украины, пиковые выплаты в 2020 году приходятся на первый ($5,4 млрд) и на третий кварталы ($5,4 млрд). В четвертом квартале Украине останется выплатить $5 млрд.

В целом, в текущем году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17 млрд внешнего долга. Из них $13 млрд – основная сумма долга, $3,9 млрд – проценты.   

По данным Минфина, сейчас в обращении находятся украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2027 годах на сумму $9,3 млрд, и государственных деривативов на сумму $3,2 млрд.

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Роман Брыль
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