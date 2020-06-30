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Минфин планирует выпуск 12-летних евробондов

Минфин планирует выпуск 12-летних евробондов
30.06.2020, 14:08

Украина планирует разместить 12-летние еврооблигации, номинированные в долларах

Министерство финансов Украины в ближайшее время намерено разместить 12-летние еврооблигации в долларах. Сегодня, 30 июня, состоялся конференц-звонок с потенциальными инвесторами, сообщил LIGA.net источник в крупной украинской инвесткомпании.

Организаторами размещения еврооблигаций выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.

"Думаю, логика следующая - взять деньги, выкупить на них бонды с погашением в 2021 и 2022 годах и погасить бонды 2020 года. Вопрос только в объеме привлечения", - отметил источник.

Минфин планирует выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере $1035 за бумагу номиналом $1000, для евробондов с погашением в 2022 году - $1042,5 за бумагу.

  • Выпущенные Украиной в 2019 году евробонды приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.
  • В октябре 2018 года Украина также разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.
  • Международное издание The Banker признало возвращения Украины на внешние рынки заимствований в евро в июне прошлого года лучшей сделкой 2019 года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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евробонды Минфин
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