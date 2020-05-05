Выпуск Украиной еврооблигаций в евро признан сделкой-2019 - The Banker

Международное издание The Banker признало возвращения Украины на внешние рынки заимствований в евро в июне прошлого года лучшей сделкой 2019 года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В министерстве напоминают, что в июне 2019 года Украина разместила еврооблигаций на 1 млрд евро со сроком погашения 20 июня 2026 года. Отмечается, что спрос достиг 6 млрд евро, что позволило уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию на международных рынках в связи с распространением коронавируса, мы продолжим взвешенную долговую политику государства и усилия по развитию доверия со стороны участников международного рынка капитала", - отметил Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В Минфине также напоминают, что в 2018 году издание Global Capital признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в сентябре 2017 лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. В 2019 году Украина получила несколько престижных наград.

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Выпущенные Украиной в 2019 году евробонды приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.

В октябре 2018 года Украина также разместила евробонды на $2 млрд : 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.