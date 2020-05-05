Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выпуск Украиной еврооблигаций в евро признан сделкой-2019 - The Banker

Выпуск Украиной еврооблигаций в евро признан сделкой-2019 - The Banker
05.05.2020, 11:38

Выпуск десятилетних евробондов в объеме 1 млрд грн признан лучшей транзакцией прошлого года в Европе

Международное издание The Banker признало возвращения Украины на внешние рынки заимствований в евро в июне прошлого года лучшей сделкой 2019 года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В министерстве напоминают, что в июне 2019 года Украина разместила еврооблигаций на 1 млрд евро со сроком погашения 20 июня 2026 года. Отмечается, что спрос достиг 6 млрд евро, что позволило уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию на международных рынках в связи с распространением коронавируса, мы продолжим взвешенную долговую политику государства и усилия по развитию доверия со стороны участников международного рынка капитала", - отметил Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В Минфине также напоминают, что в 2018 году издание Global Capital признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в сентябре 2017 лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. В 2019 году Украина получила несколько престижных наград.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Выпущенные Украиной в 2019 году евробонды приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.
  • В октябре 2018 года Украина также разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.
Анна Андреева
Напишите нам
Минфин евробонды ОВГЗ The Banker
Комментарии
Последние новости
 