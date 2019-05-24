Украина получила престижные награды за управление госдолгом

Украина получила две международные награды Bond Awards от издания Global Capital, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В категории "Самый впечатляющий эмитент из региона СНГ и бывших членов СНГ" Украина заняла второе место. А Уполномоченный правительства по вопросам управления госдолгом Юрий Буца получил награду и занял третье место в номинации "Самый выдающийся представитель государства, ответственный за привлечение капитала в регионе Центральной и Восточной Европы".

Премия Global Capital Bond Awards предоставляется уже 12-й год подряд и является главной наградой на международном рынке облигаций, отмечают в Минфине. Победителей определяют путем опроса участников мирового рынка капитала.

"Несмотря на то, что прошлый год был очень сложным для развивающихся стран, Украине удалось разместить облигации на сумму $2 млрд. Мы остаемся ответственным заемщиком и демонстрируем успехи в сфере управления государственным долгом. Особенно хотелось бы поблагодарить Юрия Буцу, чья профессиональная работа признана международным сообществом и не только способствует финансовым успехам Украины, но и улучшает наш имидж в международной среде", - прокомментировала награды министр финансов Оксана Маркарова.