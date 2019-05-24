Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 19:02

Украина получила престижные награды за управление госдолгом

Украина получила престижные награды за управление госдолгом

Украину отметили главной наградой на международном рынке облигаций - Bond Awards

Украина получила две международные награды Bond Awards от издания Global Capital, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В категории "Самый впечатляющий эмитент из региона СНГ и бывших членов СНГ" Украина заняла второе место. А Уполномоченный правительства по вопросам управления госдолгом Юрий Буца получил награду и занял третье место в номинации "Самый выдающийся представитель государства, ответственный за привлечение капитала в регионе Центральной и Восточной Европы".

Премия Global Capital Bond Awards предоставляется уже 12-й год подряд и является главной наградой на международном рынке облигаций, отмечают в Минфине. Победителей определяют путем опроса участников мирового рынка капитала.

"Несмотря на то, что прошлый год был очень сложным для развивающихся стран, Украине удалось разместить облигации на сумму $2 млрд. Мы остаемся ответственным заемщиком и демонстрируем успехи в сфере управления государственным долгом. Особенно хотелось бы поблагодарить Юрия Буцу, чья профессиональная работа признана международным сообществом и не только способствует финансовым успехам Украины, но и улучшает наш имидж в международной среде", - прокомментировала награды министр финансов Оксана Маркарова.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госдолг, Минфин, управление госдолгом, Bond Awards, Global Capital
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 